Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры против защитников «Краснодара» (1:2).

Дзюба забил с пенальти.

Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола.

Он планирует завершить карьеру в 2026 году.

«Общался с Диего Костой на поле? С ними на португальском. Они хорошие ребята, по-хорошему буйные, люблю такое. Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить.

Всe, что они там делают, для меня не проблема. Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники. И только против сильных защитников ты можешь прибавлять, на их фоне чувствовать себя молодым. Ещe есть порох», – сказал Дзюба.