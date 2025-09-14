В «Спартаке» назвали первопричину удаления Станковича в дерби с «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича.
- Серба удалили в конце 1-го тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
- Станкович пропустит следующий матч с «Крыльями Советов».
- Вероятно, Деян получит более длительную дисквалификацию за оскорбления арбитра Егора Егорова.
«Станкович разозлился, потому что не был зафиксирован фол, мы сразу пропускаем гол. Все мы люди, мы все живем этими эмоциями. В этой ситуации он разозлился, это большой стресс», – сказал Сакич.
Источник: «Матч ТВ»