В «Спартаке» назвали первопричину удаления Станковича в дерби с «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича.

Серба удалили в конце 1-го тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Станкович пропустит следующий матч с «Крыльями Советов».

Вероятно, Деян получит более длительную дисквалификацию за оскорбления арбитра Егора Егорова.

«Станкович разозлился, потому что не был зафиксирован фол, мы сразу пропускаем гол. Все мы люди, мы все живем этими эмоциями. В этой ситуации он разозлился, это большой стресс», – сказал Сакич.