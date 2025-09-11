В «Спартаке» оценили летнюю трансферную работу

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров сообщил, как в «Спартаке» оценивают летние трансферы.

««Спартак» на 99,9% завершил летнюю трансферную кампанию. Если не произойдет чудо (его особо никто не ждет), больше новичков в команде не будет.

Деян Станкович получил в свое распоряжение абсолютно новую команду, клуб удовлетворил все его хотелки и потратил на это много денег, теперь тренер просто обязан показать чего он стоит.

Люди внутри клуба считают, что «Спартак» усилился достаточно качественно, но могло быть и лучше. Где-то не доработали, где-то не повезло. Если команда при всех вливаниях и обновлении не будет идти в тройке до зимнего перерыва – с тренером попрощаться. Это логично и правильно», – написал Алланазаров.

Летом «Спартак» подписал следующих игроков: