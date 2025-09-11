Введите ваш ник на сайте
В «Спартаке» оценили летнюю трансферную работу

Сегодня, 10:59
5

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров сообщил, как в «Спартаке» оценивают летние трансферы.

««Спартак» на 99,9% завершил летнюю трансферную кампанию. Если не произойдет чудо (его особо никто не ждет), больше новичков в команде не будет.

Деян Станкович получил в свое распоряжение абсолютно новую команду, клуб удовлетворил все его хотелки и потратил на это много денег, теперь тренер просто обязан показать чего он стоит.

Люди внутри клуба считают, что «Спартак» усилился достаточно качественно, но могло быть и лучше. Где-то не доработали, где-то не повезло. Если команда при всех вливаниях и обновлении не будет идти в тройке до зимнего перерыва – с тренером попрощаться. Это логично и правильно», – написал Алланазаров.

Летом «Спартак» подписал следующих игроков:

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
Cleaner
1757577952
В Спартаке оценили летнюю трансферную работу и ЗАРЖАЛИ!!!...)))
Ответить
Persona_non_Grata
1757579038
Самые необходимые и слабые места залатали ! Вопрос "качества заплаток" ... Есть конечно еще куда стремиться, но хоть так !...
Ответить
oyabun
1757580408
Насчет "качественного" усиления пока еще большой вопрос. Жедсон только в одной игре себя неплохо проявил, в остальных растворился на поле, был не лучше условного Зобнина. Самошников в первой игре за Спартак ярко блеснул, а уже во второй его быстро заменили, настолько не попал в игру. Заболотный? Даже не смешно. Голов нет. Как будут играть новые защитники, тем более неизвестно.
Ответить
Интерес
1757587266
26,98 млн евреек...Осталось понять,что получили.Но до "Зенита" в этом ключе далеко-безнадёжно догоняющие.
Ответить
