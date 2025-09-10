«Рубин» подписал экс-защитника «Ливерпуля»

«Рубин» объявил о трансфере колумбийского защитника Андерсона Арройо. Он куплен у «Бургоса» за 1 миллион евро.

Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 12.

Арройо в 2018-2024 годах принадлежал «Ливерпулю».