«Рубин» подписал экс-защитника «Ливерпуля»

«Рубин» объявил о трансфере колумбийского защитника Андерсона Арройо. Он куплен у «Бургоса» за 1 миллион евро.
Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 12.
Арройо в 2018-2024 годах принадлежал «Ливерпулю».
- В этом сезоне 25-летний колумбиец провел за «Бургос» 3 матча, отметился 1 ассистом.
- Срок его контракта с клубом из Сегунды рассчитан до середины 2027 года.
- Арройо может дебютировать в России 12 сентября в матче с «Динамо Мх».
Источник: телеграм-канал «Рубина»