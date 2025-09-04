26 игрокам РПЛ и ФНЛ пришли повестки

Более двух десятков футболистов РПЛ и ФНЛ получили повестки с вызовом на допрос в полицию.
«Это продолжение следственных действий МВД по агентскому делу имени Павла Андреева вокруг «Крыльев Советов», которое инициировал губернатор самарской области Вячеслав Федорищев», – написал источник.
- Федорищев стал губернатором в 2024 году.
- В том же году он заявил о нарушениях закона вокруг «Крыльев Советов».
- Сейчас самарский клуб освобожден от влияния агента Андреева.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова