26 игрокам РПЛ и ФНЛ пришли повестки

Сегодня, 17:39
4

Более двух десятков футболистов РПЛ и ФНЛ получили повестки с вызовом на допрос в полицию.

«Это продолжение следственных действий МВД по агентскому делу имени Павла Андреева вокруг «Крыльев Советов», которое инициировал губернатор самарской области Вячеслав Федорищев», – написал источник.

  • Федорищев стал губернатором в 2024 году.
  • В том же году он заявил о нарушениях закона вокруг «Крыльев Советов».
  • Сейчас самарский клуб освобожден от влияния агента Андреева.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Крылья Советов
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1756997270
)) "Огласите весь список, пожалуйста!"(С)
Ответить
subbotaspartak
1756997484
"Тебя посодют, а ты не воруй"- Берегись автомобиля.
Ответить
Burtaze
1756998357
Какие повестки, всё уже загладили и замяли
Ответить
  • Читайте нас: 