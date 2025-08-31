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  • Мусаев отреагировал на угрозу Кордобы покинуть «Краснодар» из-за судейства

Мусаев отреагировал на угрозу Кордобы покинуть «Краснодар» из-за судейства

31 августа 2025, 22:19
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил резонансное высказывание Джона Кордобы.

  • Форвард пригрозил уходом из команды в связи с несправедливым судейством.
  • Его удалили на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Кто‑то может уйти и прийти летом?

– На вход трансферы маловероятны, скорее мы закрыли этот вопрос. Трансферы на выход – никто не уйдет.

– Кордоба не исключил своего ухода.

Джон остынет, успокоится, можно понять, почему он говорил такие вещи.

– Сперцян остается?

– Никуда серьезно все не зашло, хотя предложение было серьезным. Важно было оставить Эдуарда.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Garrincha58
1756668820
это из той серии типа Спартак снимается с чемпионата
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mutabor0992
1756670777
Таки пЭдуард остается.Да кому он там нужОн!?!Ну кроме диаспоры.
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алдан2014
1756694933
Кордоба поймал звезду. Нап хороший,но намечаются с ним быки.
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