Мусаев отреагировал на угрозу Кордобы покинуть «Краснодар» из-за судейства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил резонансное высказывание Джона Кордобы.

Форвард пригрозил уходом из команды в связи с несправедливым судейством.

Его удалили на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Кто‑то может уйти и прийти летом?

– На вход трансферы маловероятны, скорее мы закрыли этот вопрос. Трансферы на выход – никто не уйдет.

– Кордоба не исключил своего ухода.

– Джон остынет, успокоится, можно понять, почему он говорил такие вещи.

– Сперцян остается?

– Никуда серьезно все не зашло, хотя предложение было серьезным. Важно было оставить Эдуарда.