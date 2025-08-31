Мусаев отреагировал на угрозу Кордобы покинуть «Краснодар» из-за судейства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил резонансное высказывание Джона Кордобы.
- Форвард пригрозил уходом из команды в связи с несправедливым судейством.
- Его удалили на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
– Кто‑то может уйти и прийти летом?
– На вход трансферы маловероятны, скорее мы закрыли этот вопрос. Трансферы на выход – никто не уйдет.
– Кордоба не исключил своего ухода.
– Джон остынет, успокоится, можно понять, почему он говорил такие вещи.
– Сперцян остается?
– Никуда серьезно все не зашло, хотя предложение было серьезным. Важно было оставить Эдуарда.
Источник: «Матч ТВ»