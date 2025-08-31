Сперцян прокомментировал удаление Кордобы в матче с ЦСКА

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не согласен с красной карточкой Джона Кордобы в ходе гостевой игры 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
- Форварда удалили на 56-й минуте.
- Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
- Кордоба пригрозил, что покинет «Краснодар» из-за несправедливого судейства.
– Довольны результатом ?
– Так можно сказать.
– Было удаление?
– Нет. Главный судья должен был пойти сам и посмотреть эпизод. Мойзес любит провоцировать. Понятно, что это футбол, но это не красная карточка.
Источник: «Чемпионат»