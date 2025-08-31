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  • Колосков описал смену главного в «Зените» двумя прилагательными

Колосков описал смену главного в «Зените» двумя прилагательными

31 августа 2025, 16:18
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смене руководителя в «Зените».

  • Экс-игрок команды Константин Зырянов заменил Александра Медведева на посту председателя правления.
  • При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.
  • Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».

«Эта рокировка удивила, честно говоря. Редкий случай, когда в на такую должность становится бывший футболист, недавно закончивший играть. Как правило, председателем назначают общественного или государственного деятеля с большим жизненным и бизнес-опытом.

В общем, такую фигуру, прошедшую огонь, воду и медные трубы. С другой стороны, почему нет? Зырянов, насколько я понимаю, был постоянно рядом с Медведевым. Наверное, проявил себя достаточно профессионально, если его назначили. Желаю Константину большой удачи.

Своевременно ли произошла смена Медведева? У него явно была более широкая функция, нежели просто управления клубом. Поэтому, может быть, в его уходе дело не только в текущем результате «Зенита», но и другие есть на то причины – личные, возрастные. Но, при этом, же Медведев всe равно сохранил позиции высокие, стал советником Алексея Миллера. Поэтому такая рокировка для меня неожиданная, но эффективная», – сказал Колосков.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин Медведев Александр
Комментарии (1)
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Vitaga
1756656972
угу в его время на этот пост ставили комсомольских или партийных работников . умеющих подлизать где надо. а сами футболисты шли работать в народное хозяйство или тренерами детей. так что то что случилось это наоборот хорошо
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