Колосков описал смену главного в «Зените» двумя прилагательными

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смене руководителя в «Зените».

Экс-игрок команды Константин Зырянов заменил Александра Медведева на посту председателя правления.

При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.

Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».

«Эта рокировка удивила, честно говоря. Редкий случай, когда в на такую должность становится бывший футболист, недавно закончивший играть. Как правило, председателем назначают общественного или государственного деятеля с большим жизненным и бизнес-опытом.

В общем, такую фигуру, прошедшую огонь, воду и медные трубы. С другой стороны, почему нет? Зырянов, насколько я понимаю, был постоянно рядом с Медведевым. Наверное, проявил себя достаточно профессионально, если его назначили. Желаю Константину большой удачи.

Своевременно ли произошла смена Медведева? У него явно была более широкая функция, нежели просто управления клубом. Поэтому, может быть, в его уходе дело не только в текущем результате «Зенита», но и другие есть на то причины – личные, возрастные. Но, при этом, же Медведев всe равно сохранил позиции высокие, стал советником Алексея Миллера. Поэтому такая рокировка для меня неожиданная, но эффективная», – сказал Колосков.