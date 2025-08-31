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  • РПЛ. «Балтика» победила на выезде «Акрон» (2:0) и вышла в лидеры, у тольяттинцев 4 поражения подряд

РПЛ. «Балтика» победила на выезде «Акрон» (2:0) и вышла в лидеры, у тольяттинцев 4 поражения подряд

31 августа 2025, 15:29
21

«Балтика» в 7-м туре РПЛ победила в гостях «Акрон». Результат был обеспечен в первом тайме.

Команда Андрея Талалаева не лидирует только ввиду дополнительных показателей. «Акрон» занимает 12-ю строчку.

У «Акрона» четвертое поражение подряд.

Россия. Премьер-лига. 7 тур
Акрон - Балтика - 0:2 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Андраде, 2; 0:2 - М. Петров, 41.
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Акрон
Балтика
Виталий Гудиев
0%
Роберто Фернандес
0%
Ионуц Неделчару
0%
Марат Бокоев
0%
Константин Савичев
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Максим Болдырев
0%
Максим Кузьмин
0%
Никита Шершов
0%
Артем Дзюба
0%
Родригу Эсковаль
0%
Арсений Дмитриев
0%
Солтмурад Бакаев
0%
Никита Базилевский
0%
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Сергей Варатынов
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Мингиян Бевеев
0%
Николай Титков
0%
Илья Петров
0%
Максим Петров
0%
Владислав Саусь
0%
Сергей Пряхин
0%
Брайан Хиль
0%
Элдар Чивич
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Акрон
Комментарии (21)
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shahor
1756643521
Вот тебе и Балтика,которой перед началом чемпионата все дружно прогнозировали борьбу за выживание.Талалаев,конечно,молоток.Мои поздравления балтийцам!
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Burtaze
1756643548
Талалаев рулит..
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slavа0508
1756643654
Балтика молодцы . не робкого десятка новичок ...Талалаев не плохо работает ...
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АК 68
1756644270
Да, для Балтики старт сезона выдался успешным, но сейчас ещё рано делать какие-то выводы, вспомнив недавний пример с Уралом, сезон 23-24,когда они после 5-ти туров шли вторыми, обыграв и ЦСКА и Спартак, тоже ими все восхищались и что в итоге? Вылет в пердив.
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Desma
1756644296
Вот вам и Талалаев, браво!!! Интересно, что на сей раз скажет Шурик Бубнов?
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Mirak92
1756644373
с 96 года такую Балтику не видел. Да даже лучше. Я рад
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Цугундeр
1756646977
)) Упс. Теперь ещё две недели всем "чемпионам" ждать, когда эти "самозванцы" рухнут.)))
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...короче
1756647230
...что тут скажешь, за акроновский примитивный футбол, построенный на зависимости от одного игрока, который по сути разрушает основы командной игры, надо наказывать, что Балтика и сделала...
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VPERDIV SPARTAK
1756647907
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