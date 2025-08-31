РПЛ. «Балтика» победила на выезде «Акрон» (2:0) и вышла в лидеры, у тольяттинцев 4 поражения подряд

«Балтика» в 7-м туре РПЛ победила в гостях «Акрон». Результат был обеспечен в первом тайме.
Команда Андрея Талалаева не лидирует только ввиду дополнительных показателей. «Акрон» занимает 12-ю строчку.
У «Акрона» четвертое поражение подряд.
Россия. Премьер-лига. 7 тур
Акрон - Балтика - 0:2 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Андраде, 2; 0:2 - М. Петров, 41.
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Акрон
Балтика
Виталий Гудиев
0%
Роберто Фернандес
0%
Ионуц Неделчару
0%
Марат Бокоев
0%
Константин Савичев
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Максим Болдырев
0%
Максим Кузьмин
0%
Никита Шершов
0%
Артем Дзюба
0%
Родригу Эсковаль
0%
Арсений Дмитриев
0%
Солтмурад Бакаев
0%
Никита Базилевский
0%
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Максим Бориско
0%
Натан Гассама
0%
Кевин Андраде
0%
Сергей Варатынов
0%
Мингиян Бевеев
0%
Николай Титков
0%
Илья Петров
0%
Максим Петров
0%
Владислав Саусь
0%
Сергей Пряхин
0%
Брайан Хиль
0%
Элдар Чивич
0%
Айман Мурид
0%
Юрий Ковалев
0%
Чинонсо Оффор
0%
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Источник: «Бомбардир»