Семин прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локо»

Юрий Семин отреагировал на переход Данила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив».

«Переход в московский «Локомотив» – хороший момент для самого Данила Пруцева, если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто. И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и и для самого игрока.

Потому что в таком возрасте находиться в резерве Пруцеву нет никакого смысла. Ведь ему надо прогрессировать и двигаться дальше. Я думаю, что он способен заиграть в «Локомотиве», – сказал Семин.