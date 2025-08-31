Семин прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локо»

Юрий Семин отреагировал на переход Данила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив».
«Переход в московский «Локомотив» – хороший момент для самого Данила Пруцева, если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто. И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и и для самого игрока.
Потому что в таком возрасте находиться в резерве Пруцеву нет никакого смысла. Ведь ему надо прогрессировать и двигаться дальше. Я думаю, что он способен заиграть в «Локомотиве», – сказал Семин.
- «Локо» арендовал полузащитника до конца сезона.
- «Спартак» перед уходом продлил с ним контракт до 2028 года.
- Красно-белые могут досрочно вернуть Пруцева.
Источник: «Р-Спорт»