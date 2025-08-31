Реакция директора «Пари НН» на неудачный старт Шпилевского

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о старте команды в РПЛ.

«Пари НН» в 7-м туре РПЛ проиграл «Зениту» (0:2).

Нижегородцы идут в зоне вылета.

В июне «Пари НН» назначил Алексея Шпилевского.

– Какой кредит доверия у тренера?

– Даже эту тему не обсуждаем. Алексея позвали надолго. Понимали, что изменения будут сложными, ровно такими, как сейчас. Мы были к этому готовы.

– Вы ждали от его работы большего?

– Он только начинает свою работу. Не хотим выносить приговор. Был сложный отрезок. Сейчас международная пауза, есть время подкорректировать. Оценивать работу надо на более длительном отрезке.