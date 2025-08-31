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  • Станкович – о травмах в «Спартаке»: «Не плачу и не оправдываюсь»

Станкович – о травмах в «Спартаке»: «Не плачу и не оправдываюсь»

31 августа 2025, 09:52
2

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о травмах в команде.

– Как влияет на результаты отсутствие Бонгонда, Маркиньоса и Мартинса?

– Я мог бы использовать ваш вопрос как оправдание, но оно мне не нужно. Моя работа – принимать решения исходя из возможностей, из тех, кем располагаю, а не плакать и не оправдываться. Конечно, эти три игрока очень важны для нас, и они могут делать результат. Тео не играет уже очень долго, посмотрим на его форму. Что до Мартинса и Маркиньоса, они уже играли в этом сезоне и показывали свою важность. Нужно, чтобы моей проблемой было выбирать 11 игроков для старта, а не чтобы игроки имели травмы, и такой возможности у меня не было.

– Что по травмам Маркиньоса и Мартинса? Поедет ли Кристофер в сборную?

– Что до Мартинса, то решение, которое есть у нас и у нашего мед штаба – он не может ехать в сборную. У него травма. Маркиньос – его травма, возможно, не такая серьезная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся продвинуться в этом плане.

  • «Спартак» в РПЛ идет 6-м.
  • Следующий соперник – «Динамо» (13 сентября).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (2)
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oyabun
1756623411
Что за загадочные травмы такие у них?
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SLADE2019
1756628807
Маркиньос и Мартинс, при все уважении и благодарности к ним - далеко не незаменимые игроки. И ты Станкович, для того денежки и получаешь, чтобы быть готовым к тому, что игроки травмы получают, оказывается.
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