Станкович подвел итог стартового отрезка «Спартака» в сезоне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил старт сезона.

«Главная идея в том, что у нас сильная команда. Сезон очень длинный, во время сезона могут быть разные ситуации: неверные решения, поражения, трудные моменты, которые надо принимать и работать над ними.

Надо всегда идти дальше. Футбол состоит из этих эпизодов: гол в конце матча с «Акроном», незабитый пенальти в ворота «Зенита»…

У нас могло быть 15 очков, а не 11. Все мы ошибаемся, мы должны извлекать правильные уроки из сложных моментов. Для меня самое главное – что мы продолжаем работать и не сдаeмся. Меня огорчает, когда кто-то ходит с опущенной головой», – сказал Станкович.