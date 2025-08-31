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  • Станкович подвел итог стартового отрезка «Спартака» в сезоне

Станкович подвел итог стартового отрезка «Спартака» в сезоне

31 августа 2025, 00:24
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил старт сезона.

«Главная идея в том, что у нас сильная команда. Сезон очень длинный, во время сезона могут быть разные ситуации: неверные решения, поражения, трудные моменты, которые надо принимать и работать над ними.

Надо всегда идти дальше. Футбол состоит из этих эпизодов: гол в конце матча с «Акроном», незабитый пенальти в ворота «Зенита»…

У нас могло быть 15 очков, а не 11. Все мы ошибаемся, мы должны извлекать правильные уроки из сложных моментов. Для меня самое главное – что мы продолжаем работать и не сдаeмся. Меня огорчает, когда кто-то ходит с опущенной головой», – сказал Станкович.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Нет игры! Станкович не тренер!
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