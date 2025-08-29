Трансфер игрока ЦСКА вошел в десятку худших в истории АПЛ

The Telegraph опубликовал список худших трансферов в истории АПЛ. Учитывались только переходы в английские клубы.

На первом месте оказался трансфер Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 85,5 миллиона фунтов.

На третьей строчке – переход нападающего ЦСКА Жо в «Манчестер Сити» за 19 миллионов.

1. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 85,5 млн);

2. Уинстон Богард (из «Барселоны» в «Челси», бесплатно);

3. Жо (из ЦСКА в «Манчестер Сити» за 19 млн);

4. Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», бесплатно);

5. Фрэнсис Джефферс (из «Эвертона» в «Арсенал» за 10 млн);

6. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 62 млн);

7. Стив Дэйли (из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити», за 1,44 млн);

8. Стефан Гиварш (из «Осера» в «Ньюкасл», 3,6 млн);

9. Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 36 млн);

10. Томас Бролин (из «Пармы» в «Лидс», 4,5 млн).