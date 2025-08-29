Введите ваш ник на сайте
Трансфер игрока ЦСКА вошел в десятку худших в истории АПЛ

Сегодня, 09:20
7

The Telegraph опубликовал список худших трансферов в истории АПЛ. Учитывались только переходы в английские клубы.

На первом месте оказался трансфер Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 85,5 миллиона фунтов.

На третьей строчке – переход нападающего ЦСКА Жо в «Манчестер Сити» за 19 миллионов.

1. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 85,5 млн);
2. Уинстон Богард (из «Барселоны» в «Челси», бесплатно);
3. Жо (из ЦСКА в «Манчестер Сити» за 19 млн);
4. Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», бесплатно);
5. Фрэнсис Джефферс (из «Эвертона» в «Арсенал» за 10 млн);
6. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 62 млн);
7. Стив Дэйли (из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити», за 1,44 млн);
8. Стефан Гиварш (из «Осера» в «Ньюкасл», 3,6 млн);
9. Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 36 млн);
10. Томас Бролин (из «Пармы» в «Лидс», 4,5 млн).

ЦСКА рассматривает трех опорников
Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива» 3
Англия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Сити
Комментарии (7)
темирхан
1756448752
мудрика вообще впихивать не надо! это чисто через челси перевод денег хохлам на войну и не более.
Чермындыр
1756449718
НУ для пиндосов он может один из худших, а для нас мега удачный. Так что тут с какой стороны посмотреть
Burtaze
1756449907
Естественно, что может быть хорошего в жо..
Dr Metal
1756450438
Для ЦСКА зато один из топ 5 трансферов ))), а вот в истории АПЛ трансфер Влашича на 1 месте должен быть (бесплатно то)
Таврида
1756450809
А Шевченко, Торрес и Кепа в Челси? Там то суммы побольше были выкинуты на ветер.
Раскрыта сумма неустойки, которую получит Моуринью за увольнение из «Фенербахче»
11:40
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
3
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
4
⚡ Моуринью уволили из «Фенербахче»
10:43
14
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
2
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:17
2
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
4
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
09:28
3
Трансфер игрока ЦСКА вошел в десятку худших в истории АПЛ
09:20
7
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
2
