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Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»

29 августа 2025, 09:00
3

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему Артем Дзюба не играет за команду в FONBET Кубке России. 37-летний форвард пропустил все три матча клуба в турнире.

– Среди пока непокорeнных Дзюбой бомбардирских рекордов остаeтся Кубок России. Эта цель его не воодушевляет, или он просто не может уже проводить два матча в неделю.

– Не то что не может – я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвeтся играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку, сказать: «Отдохни». А во время матча, когда вовлечeнность в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, – отходи. И он прислушивается, отходит.

Мы должны понимать: ему 37 лет. Уровень МПК (максимальное потребление кислорода) падает, аэробные способности снижаются. Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются. Пока Артeм уделяет очень много внимания своим силовым способностям. В футболе сила преобладает. Он восстанавливает эту силу после каждой тренировки. Да, ему для этого нужно побольше времени. Плюс проводит много нудной, кропотливой кардиоработы в зале и следит за питанием. У него есть свои привычки в плане быта, восстановления. Но если я сегодня их его лишу – начнутся проблемы в голове. Приказывать и требовать – бессмысленно. Этот человек прошeл всe. Тем не менее мы очень много общаемся.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (3)
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Burtaze
1756450215
Правильно, беречь надо Дзюбастого, он у нас единственный и неповторимый, реликт, динозавр, отголосок эпохи. дай Бог ему здоровья.
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andr45
1756452758
А, где были все эти тренеришки, щелкоперчики и прочая околофутбольная слякоть, когда некий игрочишка Джикия громогласно во всех СМИ, в том числе и на ТВ, требовал увольнения Абаскаля? Нет, вся эта мерзота, все эти тедеевы, радимовы и остальные недотренеришки и недоэксперты радостно смеялись и аплодировали склочнику. Правда, никто, кроме проходимца Садыгова его к себе не взял) В общем, все ******** Дзюбы - ДВУЛИЧНЫЕ СКОТЫ)
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Cleaner
1756455425
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь Дзюбу»...)))
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