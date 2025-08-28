Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал выход «Пафоса» в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26. Кипрский клуб по сумме двух матчей в раунде плей-офф прошeл «Црвену Звезду» (2:1 и 1:1). За сербский клуб выступает экс-игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.

«Про «Пафос» знаю – у владельца Ломакина ещe есть «Родина». В составе команды всего три киприота: два вратаря и один защитник. Вот и простой ответ, почему так получилось. А были бы в составе обычные киприоты, когда-нибудь они бы вышли в Лигу чемпионов? Да никогда!

Что касается Тикнизяна, сейчас такие правила, что он будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Год поиграет там, всe равно хорошо – это же еврокубки. Многие клубы за счeт этого выигрывают Лигу Европы», – сказал Мостовой.