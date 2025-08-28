Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»

Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»

Сегодня, 09:33
2

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал выход «Пафоса» в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26. Кипрский клуб по сумме двух матчей в раунде плей-офф прошeл «Црвену Звезду» (2:1 и 1:1). За сербский клуб выступает экс-игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.

«Про «Пафос» знаю – у владельца Ломакина ещe есть «Родина». В составе команды всего три киприота: два вратаря и один защитник. Вот и простой ответ, почему так получилось. А были бы в составе обычные киприоты, когда-нибудь они бы вышли в Лигу чемпионов? Да никогда!

Что касается Тикнизяна, сейчас такие правила, что он будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Год поиграет там, всe равно хорошо – это же еврокубки. Многие клубы за счeт этого выигрывают Лигу Европы», – сказал Мостовой.

  • Жеребьевка общего этапа турнира пройдет сегодня.
  • Кипрский клуб в 6-й раз сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Ранее в групповой этап один раз выходил «Анортосис» и четыре раза АПОЭЛ. Последний дошел до 1/4 финала турнира в сезоне-2011/12. В последний раз АПОЭЛ играл на групповом этапе в сезоне-2017/18.

Еще по теме:
Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь» 9
Мостовой оценил дебют Самошникова за «Спартак» – защитник забил гол в первом матче
Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля 2
Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Црвена Звезда Пафос Тикнизян Наир Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1756365202
Не в этом проблема.Уже писал и еще раз напишу про Буде-Глимт - в основе 9 норвежцев,полевых игроков,а иногда и 10 выходит.Необходимо менять отношение ко всему футболу,особенно детско-юношескому.
Ответить
向英雄致敬
1756369535
Мостовой только мяч чеканить может.И не видит общую тенденцию. Везде так.Например в ПСЖ только треть игроков с французским паспортом, в Ливерпуле только четверть игроков с английским паспортом...Или Зенит с составом только россияне, без всяких бразильцев-аргентинцев ..Стал бы многократным чемпионом ?
Ответить
Главные новости
Медведев сказал, откажется ли «Зенит» от трансферов легионеров
11:53
«Локомотив» отказался продать Батракова в Саудовскую Аравию
11:43
1
Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»
10:12
4
Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА
09:09
2
Назван размер зарплаты Эль-Каруани в «Спартаке»
08:59
3
Португальский защитник отказался от перехода в «Спартак»
08:48
Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь»
08:25
9
Аршавин назвал «левейшими» половину пенальти за игру рукой в РПЛ
08:10
17
Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг
07:52
Все участники общего этапа ЛЧ, тренеру РПЛ стало плохо, «Спартак» согласовал 6-миллионный трансфер и другие новости
01:23
Все новости
Все новости
Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»
09:33
2
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26
01:11
1
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 23:59
13
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Вчера, 22:25
2
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 21:47
3
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
Вчера, 20:03
2
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
Вчера, 15:07
5
ФотоНовый мяч для Лиги чемпионов
Вчера, 12:23
1
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви
Вчера, 10:59
6
ФотоТикнизян расплакался после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
Вчера, 10:26
21
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
Вчера, 10:07
ВидеоАлматы не спали и гуляли после выхода «Кайрата» в основу Лиги чемпионов
Вчера, 09:02
1
ВидеоТренер «Кайрата» – после выхода в основу ЛЧ: «Заварили мы кашу, ребят»
Вчера, 08:29
Известна сумма, которую уже заработал «Кайрат» за выход в основной этап ЛЧ
Вчера, 00:27
2
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:04
4
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
26 августа
2
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
26 августа
12
Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ
20 августа
6
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа
Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 