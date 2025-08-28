Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь»

Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь»

Сегодня, 08:25
9

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой обратился к экспертам, которые критиковали главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Что-то все попрятались. Попрятались эксперты, которые копали под «Спартак» и под Станковича. Что-то попритихли. Удивительно, где вы? Выходите на связь», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» одержал две победы подряд – в РПЛ над «Рубином» (2:0) и в FONBET Кубке России над «Пари НН» (4:0).
  • Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России с 8 очками и 2-е место в группе C Пути РПЛ в кубковом турнире с 7 очками.

Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (9)
SLADE2019
1756359790
Александр, помолчал бы лучше. Пара игр удалась всего. Не сглазь!
Ответить
Иван Петров 1986
1756359927
Не сглазь !
Ответить
Freyd
1756360041
Саня,не беги впереди паровоза!
Ответить
алдан2014
1756361575
Ждут провала,что бы навалиться всем за раз. Имя им Легион. В предводителях Червяк и Смородина. Следом подпевалы из ветеранов. Каждый раз одно и то же. Зарему забыл,но ее понять хотя бы можно. Отняли любимую игрушку.
Ответить
FWSPM
1756362245
Да здесь мы здесь...станкович осел...а ты осел в квадрате. Ничего не изменилось!
Ответить
...уефан
1756365389
...рви их, Саня, как Тузик грелку!) Хотя?... Ну, в общем, весна не за горами...
Ответить
Номэд
1756367909
После динамЫ выползут, если неудачно сыграем епт.
Ответить
Каратель помойников
1756370086
Да не прятались они вовсе,зайди в студию срач-газ ты и увидишь этих эхспэров.еще на сайте бомбардира много,за зинку топят спесыалисты анального профиля
Ответить
