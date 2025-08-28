Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой обратился к экспертам, которые критиковали главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Что-то все попрятались. Попрятались эксперты, которые копали под «Спартак» и под Станковича. Что-то попритихли. Удивительно, где вы? Выходите на связь», – сказал Мостовой.
- «Спартак» одержал две победы подряд – в РПЛ над «Рубином» (2:0) и в FONBET Кубке России над «Пари НН» (4:0).
- Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России с 8 очками и 2-е место в группе C Пути РПЛ в кубковом турнире с 7 очками.
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»