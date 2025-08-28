Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой обратился к экспертам, которые критиковали главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Что-то все попрятались. Попрятались эксперты, которые копали под «Спартак» и под Станковича. Что-то попритихли. Удивительно, где вы? Выходите на связь», – сказал Мостовой.