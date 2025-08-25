Гендиректор ЦСКА Бабаев прояснил ситуацию с будущим Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, возможен ли уход из клуба полузащитника Матвея Кисляка.

«Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. Насколько я знаю, «Галатасарай» уже опроверг свой интерес.

У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придeт предложение, которое клуб сочтeт адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас.

Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было», – сказал Бабаев.