Гендиректор ЦСКА Бабаев прояснил ситуацию с будущим Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, возможен ли уход из клуба полузащитника Матвея Кисляка.
«Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. Насколько я знаю, «Галатасарай» уже опроверг свой интерес.
У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придeт предложение, которое клуб сочтeт адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас.
Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было», – сказал Бабаев.
- Рыночная стоимость Кисляка – 8 миллионов евро.
- В составе ЦСКА хавбек забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
- Сообщалось, что игроку сборной России повысили зарплату в несколько раз.
Источник: Legalbet