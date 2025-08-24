Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»

Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»

Сегодня, 14:34
20

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов прокомментировал ситуацию с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

– Станкович – тренер или менеджер?

– Станкович – великий футболист. В этой ситуации – он просто великий футболист. И за это его нужно уважать. Но то, как он ведет себя… Это его не красит.

– Нарывается на увольнение и неустойку?

– Возможно. Все хотят денег. Иностранцы не хотят развития футбола в России. Они хотят заработать на России. То, что происходит со «Спартаком», не должно происходить.

– Но происходит почти при любом тренере в «Спартаке» в последние годы.

– Повторю – менеджеры не разбираются в футболе. Их нужно воспитывать и учить. Как детских тренеров. Чтобы правильно создать команду и выбрать правильного тренера, нужно разбираться в футболе. А они просто берут тренера из-за фамилии.

  • Накануне москвичи одержали гостевую победу над «Рубином» со счетом 2:0.
  • Благодаря этому они покинули зону стыков.
  • Видеообзор матча в Казани можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
«Спартак» призвали уволить Станковича, несмотря на уверенную победу над «Рубином» 19
Гвардиола повторил позу Станковича во время 0:2 от «Тоттенхэма» 2
Станкович объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча с «Зенитом» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1756039585
Он себя так ведёт, потому что его не предупредили, что вход в секту, через порванный пукан. До сих пор его бомбит.
Ответить
алдан2014
1756039704
Какое дело Попову до Спартака? Ещё один советчик,где их только находят,в какой опе
Ответить
Play
1756040244
Если почитать ленту последних новостей, то выясняется, что Попов вообще всё знает. Что вы его раньше не спрашивали, и проблем бы было меньше.
Ответить
Иван Петров 1986
1756040378
А кто такой этот попов? Тоже чтоль эксперт?
Ответить
Айболид
1756040842
Срамота лукойловская !
Ответить
Plyash
1756041034
Попов идиот , какая там у Станка неустойка , почти пол срока уже отработал . Это тебе не Семак , от которого теперь не избавишься до 2030г , потому как он Зеню по миру пустит , если его уволить до срока .
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756041279
Пусть остаётся. В конце сезона посмеёмся как хряки будут бороться в переходных матчах.
Ответить
aaaaahhhh
1756042384
Сколько же дебилов в стране?:)
Ответить
ivany4
1756042408
Получил большое удовольствие прочитав всю статью на РБ Спорт!))) Рекомендую к прочтению полную версию "юморески", посмеетесь от души!! Такое впечатление, что попал на конкурс, - кто тупее, журналист или бывший футболист??)) Отсюда можно сделать простой вывод, кто "учит" нас понимать футбол. Вот и задумайтесь, нужны ли нам такие учителя?? А ведь их могут читать дети. Хотя теперь начинаю понимать почему на всех спортивных сайтах стоит 18+.))
Ответить
subbotaspartak
1756045949
...Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»... Да, ещё 2-3 победы...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
ВидеоДзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере
18:28
1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
18:23
Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»
17:42
1
ФотоСперцян установил рекорд «Краснодара»
17:23
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
Все новости
Все новости
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
17:53
Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»
17:36
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Эмоции Кордобы после 6:0 «Краснодара» с «Крыльями»
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном
16:47
1
Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака
16:39
4
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
16:25
Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»
16:15
1
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
ФотоСтало известно, за кого будет играть забаненный Писарский
15:30
5
ВидеоПеррен в Самаре забил дебютный гол за «Краснодар»
15:16
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
15:07
4
Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»
15:00
3
Фанаты «Динамо» пригрозили команде новым приездом на базу, если результаты не улучшатся
14:46
2
Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»
14:34
20
Шпрыгин: «Фанатам «Динамо» суждено страдать»
14:23
2
Генич дал прогноз, что будет с «Динамо» при Карпине дальше
14:11
8
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
21
Дркушич оценил чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне
13:41
2
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
14
Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»
13:13
8
«Локомотив» прокомментировал упущенную победу над «Ростовом»
13:04
1
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
5
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 