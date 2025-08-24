Мостовой прокомментировал подъем «Спартака» из зоны стыков: «Смотришь таблицу – а там все, что говорил Мостовой»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался после матча 6-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Благодаря этому они покинули зону стыков.

Видеообзор матча в Казани можно посмотреть здесь.

«Интересно сейчас послушать экспертов (улыбается). Их у нас сейчас много развелось в футболе. До 1-го тура, даже не после 1-го тура, говорили: «Спартак» не тот, Деян Станкович плохой...». А сейчас обыгрывают.

Ты смотришь в таблицу, а там всe, что говорил Александр Мостовой. Восемь очков (смеeтся), и впереди ещe много-много игр. Ребята, не говорите гоп, пока не перепрыгните. Ну eлки-палки! Просто не спешите! У «Спартака» хороший состав, нормальный тренер, всe как бы нормально и всe хорошо. Наберут, обыграют ещe кого надо. Те команды, которые будут наверху, они будут наверху», – сказал Мостовой.