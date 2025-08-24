«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти

«Зенит» в 6-м туре РПЛ разгромил «Динамо Мх» (4:0), открыв счет благодаря пенальти.
На 29-й минуте 11-метровый реализовал Андрей Мостовой.
Петербуржцы забили с точки в четырех домашних матчах подряд – это новый клубный рекорд.
Всего в новом сезоне РПЛ зенитовцы пробивали пенальти 5 раз в 6 турах – это рекорд лиги.
Еще ни одна команда не начинала чемпионат России с таким количеством 11-метровых. Ранее лучшим результатом было 5 пенальти в 7 турах:
- «Спартак» – сезон-2000;
- «Торпедо» – сезон-2001;
- ЦСКА – сезон-2014/15;
- «Краснодар» – сезон-2023/24.
Источник: «Цифроскоп»