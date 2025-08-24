Введите ваш ник на сайте
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти

Сегодня, 01:27
2

«Зенит» в 6-м туре РПЛ разгромил «Динамо Мх» (4:0), открыв счет благодаря пенальти.

На 29-й минуте 11-метровый реализовал Андрей Мостовой.

Петербуржцы забили с точки в четырех домашних матчах подряд – это новый клубный рекорд.

Всего в новом сезоне РПЛ зенитовцы пробивали пенальти 5 раз в 6 турах – это рекорд лиги.

Еще ни одна команда не начинала чемпионат России с таким количеством 11-метровых. Ранее лучшим результатом было 5 пенальти в 7 турах:

Еще по теме:
Стало известно, кого должен заменить зенитовец Вендел в «Аль-Иттихаде»
Семак получил подарок от Миллера 3
Пальцев: «Такие пенальти ставят только в Питере» 5
Источник: «Цифроскоп»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1755990858
Перенос под угрозой
Ответить
