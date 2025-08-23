РПЛ. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и поднялся в топ-5

«Зенит» набрал три очка в 6-м туре чемпионата России.
Команда Сергея Семака дома крупно обыграла «Динамо Мх» – 4:0.
Максим Глушенков вышел на замену и оформил 1+1, также забили Юрий Горшков, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.
Зенитовцы поднялись с 10-го на 5-е место в таблице РПЛ. Махачкалинцы отправились в зону стыков.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Зенит - Динамо Мх - 4:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Мостовой, 29 (с пенальти); 2:0 - Г. Мантуан, 35; 3:0 - Ю. Горшков, 72; 4:0 - М. Глушенков, 90.
Источник: «Бомбардир»