  Главная
  Новости
  РПЛ. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и поднялся в топ-5

РПЛ. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и поднялся в топ-5

Вчера, 18:10
35

«Зенит» набрал три очка в 6-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Семака дома крупно обыграла «Динамо Мх» – 4:0.

Максим Глушенков вышел на замену и оформил 1+1, также забили Юрий Горшков, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.

Зенитовцы поднялись с 10-го на 5-е место в таблице РПЛ. Махачкалинцы отправились в зону стыков.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Зенит - Динамо Мх - 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Мостовой, 29 (с пенальти); 2:0 - Г. Мантуан, 35; 3:0 - Ю. Горшков, 72; 4:0 - М. Глушенков, 90.
Таблица турнира Календарь турнира

Номэд
1755963085
Позор вшивой бом.жарне. Отскочили опять благодаря левому пенальти. ЗПРФ!!!
Ответить
Номэд
1755963443
Кстати, на этот ЗПРФ даже текстовой трансляции на бомбардире не было. Ибо эта бом.жарня никому не интересна, даже самим бом.жам. Вот где гыгы то.
Ответить
lek!
1755963525
Пенальти который в сторону Зенита ни когда не дадут . Тошнотный наш чемпионат , и безнаказанность судей . Одно дела если Зенит был хорош , но он был бездарен , игры ни какой . После пенальти , что-то начало получаться . Жаль , что у нас такой не конкурентный чемпионат .
Ответить
somn
1755965897
Игра Зенита - это какое-то недоразумение. Игроков словно подменили. Новички наверно о@@@@ют глядя на этот бардак. Чем думает руководство?
Ответить
_David_Villa_
1755965962
Сразу лучше отдать чемпионства Зениту... Против судьей играть тяжко
Ответить
алдан2014
1755966752
Маловато комментариев у зенита. Все на все на Спартак пошли?
Ответить
ОК, Зенит!
1755967422
Глушенков слишком индивидуален для Зенита. Не командный игрок. Верните его в Локо. Зенит выходит из спячки. Парням респект!
Ответить
bratskij
1755968341
Судейский корпус тянет помойку внаглую. Каждый матч это высосанный пендаль. Сегодня вообще зачет тифозный. ЦСКА прошлый матч 1000% не дали, а тут и 10% пенальти не было. Зенит позор российского футбола.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755979512
С победой
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755980709
Зенит с победой , Семак в отставку
Ответить
