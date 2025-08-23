РПЛ. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и поднялся в топ-5

«Зенит» набрал три очка в 6-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Семака дома крупно обыграла «Динамо Мх» – 4:0.

Максим Глушенков вышел на замену и оформил 1+1, также забили Юрий Горшков, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.

Зенитовцы поднялись с 10-го на 5-е место в таблице РПЛ. Махачкалинцы отправились в зону стыков.