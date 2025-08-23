Станкович объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему не посетил пресс-конференцию по окончании домашней игры 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).
– Почему вы не пришли на пресс‑конференцию после «Зенита»?
– По поводу пресс‑конференции после прошлой игры. Мне нужно было увидеть мою семью – жену, дочь. Это была причина.
Давайте говорить о футболе, а не о чем‑то нефутбольном. Давайте будем футбольными журналистами, а не комментировать слухи.
- Сегодня «Спартак» на выезде победил «Рубин» – 2:0.
- Команда поднялась из зоны стыков РПЛ на 7-е место.
- Московский клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за неявку Станковича на пресс-конференцию.
Источник: «Матч ТВ»