Кечинов высказался о пребывании «Спартака» в подвале РПЛ

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал нахождение клуба в зоне стыков РПЛ.

Также Кечинов высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак».

«Спартак» ждeт очередная тяжелейшая игра – «Рубин» играет очень здорово, особенно дома. Казанцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от ЦСКА со счeтом 1:5. «Рубин» – очень дисциплинированная и организованная команда, а впереди, по меркам РПЛ, играет звезда – Даку. Хотелось бы верить, что оборона «Спартака» сможет остановить Мирлинда.

Что касается положения «Спартака» в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице. Надеюсь, что сегодняшний матч и последующие помогут исправить положение команды», – сказал Кечинов.