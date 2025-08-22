Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой уверен в возвращении «Спартака» в лидирующую группу

Мостовой уверен в возвращении «Спартака» в лидирующую группу

Вчера, 10:00
11

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

– Как вам начало сезона от «Спартака»? Что думаете о возможной отставке Станковича?

– Мне не нравится, что слова об отставке Деяна начали звучать после первой же игры. У нас многие команды набирают такое же количество очков, как «Спартак», а многие и меньше. Почему‑то никто не говорит про отставки. Давайте подождeм. Впереди будет несколько игр, «Спартак» их выиграет и будет в лидирующей группе.

– То есть после пары игр вопрос об отставке может закрыться?

– Ну, конечно. В перерыве матча с «Зенитом» счет был 2:1. Все кричали, как болельщики болели, переживали. «Спартак» по игре никому ещe не уступил в этом сезоне, как это банально ни звучало бы.

«Динамо», «Спартак» и «Зенит» все равно наберут свои очки. Конечно, они будут наверху. Не могу поверить, что с футболистами такого качества будут на 10–12‑х местах.

  • «Спартак» занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
  • В РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Рубином» 23 августа и дома с «Сочи» 30 августа. 26 августа «Спартак» дома примет «Пари НН» в FONBET Кубке России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1755847391
В пердиве будут лидировать. Пора на очищение антинародным. Гыгыгы
Ответить
алдан2014
1755847754
Мы тоже не сомневаемся
Ответить
Прокс
1755848636
Мусора и СранТак пусть набирают свои очки и бочки,а Зенит выиграет!!!
Ответить
Интерес
1755848869
Через три тура первая восьмёрка приобретёт привычный вид,в который может затесаться какая-нибудь "неожиданность".С тройкой посложнее,но всё пока условно и является просто пустым спором,или основанием для взаимных издёвок.У второй половины нет ресурсов стабильно закрепиться вверху.
Ответить
Garrincha58
1755850600
Не факт, а то что Краснодар и ЦСКА будут однозначно к зиме в тройке, а вот кто третий пока не понятно может Локо, а может всё таки Спартак
Ответить
СильныйМозг
1755852936
Спартак набрал хороший ход, осталось так же держать до конца сезона. Пердив требуется в качественном усилении!
Ответить
Everest13
1755856464
Ну если включить режим по ..., то не надо делать из мухи слона, не всегда же команда плохо играет, иногда смотрим даже очень неплохой футбол, а какое место? Ха, они свою зп получают, независимо от места, если у них не получается, то перезагрузка может быть не один год)))) , как они нам и показывают, может там свои установки, и золото будет годиков через несколько, и может быть штук 7 подряд.... Жаль смайлики нельзя ставить, а то комментарии без эмоций))))
Ответить
