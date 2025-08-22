Мостовой уверен в возвращении «Спартака» в лидирующую группу

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

– Как вам начало сезона от «Спартака»? Что думаете о возможной отставке Станковича?

– Мне не нравится, что слова об отставке Деяна начали звучать после первой же игры. У нас многие команды набирают такое же количество очков, как «Спартак», а многие и меньше. Почему‑то никто не говорит про отставки. Давайте подождeм. Впереди будет несколько игр, «Спартак» их выиграет и будет в лидирующей группе.

– То есть после пары игр вопрос об отставке может закрыться?

– Ну, конечно. В перерыве матча с «Зенитом» счет был 2:1. Все кричали, как болельщики болели, переживали. «Спартак» по игре никому ещe не уступил в этом сезоне, как это банально ни звучало бы.

«Динамо», «Спартак» и «Зенит» все равно наберут свои очки. Конечно, они будут наверху. Не могу поверить, что с футболистами такого качества будут на 10–12‑х местах.