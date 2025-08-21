Симонян разочарован результатами «Спартака»: «Это не лезет ни в какие ворота!»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян прокомментировал игру и результаты московской команды.

– Какие чувства и эмоции у вас вызывает игра родного «Спартака»?

– Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Всe познаeтся в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно.

Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл «Спартак» за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России. Всe!

– Верите, что Станкович выправит ситуацию?

– Когда Станкович пришeл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой – не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны?

Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота!

За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!» – сказал Симонян.