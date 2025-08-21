Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Симонян разочарован результатами «Спартака»: «Это не лезет ни в какие ворота!»

Симонян разочарован результатами «Спартака»: «Это не лезет ни в какие ворота!»

Вчера, 14:59
14

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян прокомментировал игру и результаты московской команды.

– Какие чувства и эмоции у вас вызывает игра родного «Спартака»?

– Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Всe познаeтся в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно.

Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл «Спартак» за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России. Всe!

– Верите, что Станкович выправит ситуацию?

– Когда Станкович пришeл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой – не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны?

Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота!

За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!» – сказал Симонян.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах нового сезона РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755778863
А мне нравится, что делает спартак. Пусть продолжает, в том же духе.
Ответить
fakeid
1755779437
предлагаю расформировать этот позор страны. ничего не выигрывают, только хрюкают каждый год и дезеувов закупают пачками.
Ответить
алдан2014
1755779521
Никита Палыч,вы не поверите все болельщики Спартака тоже разочарованы
Ответить
alefreddy
1755781679
все так но как достучаться до руководства.Из года в год лозунги и цели а воз и ныне там
Ответить
Айболид
1755784682
Даладна , главное "зыпырыфы" визжать , а остальное - мелочи .
Ответить
k611
1755787308
Зато в ворота Максименко мячи постоянно лезут...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755788244
Откормили борова, недоклуб, что в ворота не влазит)) на жёлудях и бромантане)) хахаха
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755788433
Надо верить в команду до последнего стопервого года)) слушать и внимать что говорят элитные хряки))
Ответить
Цугундeр
1755790355
Худо дело, раз Вождя подняли на ноги..
Ответить
  • Читайте нас: 