  • Главная
  • Новости
  • Черданцев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

Черданцев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

20 августа, 16:41
11

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера.

– Есть ли у «Спартака» будущее со Станковичем?

Я считаю, что «Спартаку» нет смысла менять шило на мыло. Пора заканчивать ходить по кругу. Все эти поиски «великих» иностранных тренеров – абсолютный тупик.

Работает Станкович и пусть работает. Если и нужно его менять, то точно не на те фамилии, которые мелькают в СМИ. Какой Риера? Это абсурд.

Кому это приходит в голову? Человек без опыта работы в России, без понимания того, что такое «Спартак». Такое уже проходили много раз.

Если и менять Станковича, то только на российского специалиста. Причем на долгий период, минимум на два года, чтобы были гарантии работы.

В «Спартаке» должен работать человек, который знает, кто такие Старостины, Романцев, Бесков.

Новый человек будет осматриваться, пытаться понять, что значит этот ромб. А это никому не нужно. Здесь не место для экспериментов и набора опыта.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Черданцев Георгий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1755697790
Зачем тренеру Спартака знать, кто такие Старостины, Романцев, Бесков? Тренер должен знать СВОЕ ТРЕНЕРСКОЕ ДЕЛО, уметь выстроить игру и найти взаимопонимание с игроками. Все!!! Больше тренер знать НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
Ответить
Cleaner
1755697862
Журналюшка раздает советы боссам Спартака! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
шахта Заполярная
1755698747
Чердак зинке советуй, или боишься не то ляпнуть. А если со срачтв выгонят, кому ты нужен будешь
Ответить
...уефан
1755699869
...знает дневальный, как из расположения личный состав на построение вытащить)...
Ответить
FWSPM
1755701272
без бездомных разберутся
Ответить
Каратель помойников
1755702043
Это что же делается,люди добрые? Алкаш-прощелыга боярам советы раздаёт.куда мир катится...)
Ответить
Прокс
1755705746
Никакому тренеру знать не надо, что такое СранТак и игрочишек ихних, бабло срубят и по- барабану в хлеву!!!!
Ответить
Vitaga
1755705948
Черданцев становится похож на Зарему. вообще не авторитет. псевдотеоретик.
Ответить
Городовой
1755781340
Ага, послушайте Чердака! Он мудрый как собака. Да и похож.
Ответить
bulls27
1755828797
Чердак советы даёт Спартаку , вот это шедевр юмора года
Ответить
