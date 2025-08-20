Введите ваш ник на сайте
Радимов сказал, что Карпину нужно изменить в «Динамо»

20 августа, 13:43
5

Владислав Радимов порассуждал, чего не хватает «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

  • Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
  • Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

Карпин заложник того, что ему надо менять психологию и игру команды. Это тоже не так просто, потому что из футболистов с титулами в этой команде – пожалуй, только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке.

Команда без титулов уже сколько времени, инфраструктура отличная, руководство и все остальные ждут титулов. Уже просто медали какие-то не устроят. И, конечно же, тебе надо каждый матч выигрывать.

Больше того, не просто выигрывать, а выигрывать при хорошем качестве игры. И ты обязан был обыгрывать глухонемое «Сочи», но пропустил в концовке и потерял два очка. И выходишь с ЦСКА, который в прошлом туре забил пять прекрасному «Рубину»...

– Карпин сказал, что был фрагментарно доволен игрой команды...

– Я не согласен здесь с Карпиным, что очень хорошо «Динамо» играло, но в начале был равный футбол с армейцами. И вдруг в какой-то момент у тебя, считай, лучший плеймейкер привозит на ровном месте. Психологически это удар.

В кубке, пусть там был другой состав, ты три раза теряешь мяч, три раза его возвращаешь, и с третьего тебе «Краснодар» забивает. Ну, это удар.

И вот это как раз и есть психология, детали решают все в решающие моменты матча. Ты не можешь допускать ошибки. А «Динамо» это себе позволяет. И лидера у них все так же нет – Глебов на эту роль в итоге не подошел.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Радимов Владислав
Cleaner
1755690331
ПЯТЬДЕСЯТ ТЕВ в Динамо титулов ждали. И еще ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ подождут! Зачем Динамо титулы? Там привыкли и без титулов хорошо обходиться. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Burtaze
1755691459
Карпин заложник собственной гордыни, бросил свою команду и помчался покорять вершину.. а на вершину претенденты тёртые и матёрые.., и теперь удел динамо бороться за прописку в РПЛ с бывшим Валерыным Ростовом.. И Славик Буланов пусть не чирикает густо по поводу чемпионства сидения Лещука на скамейке.. пусть на свой газпром смотрит.. там российские игроки сплошняком по лавкам.. выходят играть единицы... тот же Сергеев, Круговой и т.д. постоянного места не имели.., Глушенкова затуркали.., не вписывается в инородную конструкцию.. походу тож банку будет полировать.
Ответить
Цугундeр
1755695642
Флэшмоб "заткниутырка!". Плачу плюсиками, два к одному.
Ответить
nik55
1755697176
дятел ----ты скажи что нужно Семаку изменить
Ответить
  • Читайте нас: 