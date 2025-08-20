Радимов сказал, что Карпину нужно изменить в «Динамо»

Владислав Радимов порассуждал, чего не хватает «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

– Карпин заложник того, что ему надо менять психологию и игру команды. Это тоже не так просто, потому что из футболистов с титулами в этой команде – пожалуй, только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке.

Команда без титулов уже сколько времени, инфраструктура отличная, руководство и все остальные ждут титулов. Уже просто медали какие-то не устроят. И, конечно же, тебе надо каждый матч выигрывать.

Больше того, не просто выигрывать, а выигрывать при хорошем качестве игры. И ты обязан был обыгрывать глухонемое «Сочи», но пропустил в концовке и потерял два очка. И выходишь с ЦСКА, который в прошлом туре забил пять прекрасному «Рубину»...

– Карпин сказал, что был фрагментарно доволен игрой команды...

– Я не согласен здесь с Карпиным, что очень хорошо «Динамо» играло, но в начале был равный футбол с армейцами. И вдруг в какой-то момент у тебя, считай, лучший плеймейкер привозит на ровном месте. Психологически это удар.

В кубке, пусть там был другой состав, ты три раза теряешь мяч, три раза его возвращаешь, и с третьего тебе «Краснодар» забивает. Ну, это удар.

И вот это как раз и есть психология, детали решают все в решающие моменты матча. Ты не можешь допускать ошибки. А «Динамо» это себе позволяет. И лидера у них все так же нет – Глебов на эту роль в итоге не подошел.