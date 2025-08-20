Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

Пономарев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

20 августа, 01:01
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера.

«Станковичу никак не удается построить игру. Нет никак хорошей фундаментальной командной игры. Так, по большому счету это «бей‑беги». Ни комбинаций, ни каких‑то интересных решений нет.

Ну и, само собой, результат у команды отсутствует. Стало быть, дело в тренере. Надо думать о его отставке.

Да он и сам говорит, что беспокоится о своем здоровье – пусть занимается здоровьем. Вот, если не покажет игру и результат в следующем матче, надо будет отправлять в отставку. Более того, он должен сам тогда уходить», – сказал Пономарев.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Еще по теме:
Пономарев объяснил, почему Самошников не поможет «Спартаку» 21
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом» 13
Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут» 24
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Пономарев Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1755660975
Ты смотри, как здорово объяснил и придумал. Воспользуемся?
Ответить
andr45
1755674387
Пономарев, защитник ЦСКА и сборной СССР закончить карьеру в 29 лет. Уйти из футбола ему пришлось в результате обвинений в пьянстве. Отец — сотрудник КГБ Из воспоминаний Пономарева: «Когда мы прилетали из-за границы, отец встречал меня. Пока таможенники осматривали всю команду, я шёл в обход». «В Белу-Оризонти продавался в универмаге револьвером калибра 5,6.. Разрешения на покупку не требовалось. 20 долларов — и он твой. Перед вылетом опомнился — куда ж девать? «Был с собой томик Есенина. Раскрыл на середине, обвел револьвер карандашом. Сижу, вырезаю лезвием из бритвы. Книжку я заклеил. Положил туда же, куда кладут ключи. Продал одному грузину. За половину «Волги».
Ответить
Боцман52
1755717088
Что ж вы все к Спартаку и Станковичу привязались. Почему не советуете как поступить с Семаком или Карпиным. Результаты не намного лучше у них.
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 