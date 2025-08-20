Пономарев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера.

«Станковичу никак не удается построить игру. Нет никак хорошей фундаментальной командной игры. Так, по большому счету это «бей‑беги». Ни комбинаций, ни каких‑то интересных решений нет.

Ну и, само собой, результат у команды отсутствует. Стало быть, дело в тренере. Надо думать о его отставке.

Да он и сам говорит, что беспокоится о своем здоровье – пусть занимается здоровьем. Вот, если не покажет игру и результат в следующем матче, надо будет отправлять в отставку. Более того, он должен сам тогда уходить», – сказал Пономарев.