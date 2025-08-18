Мостовой готов тренировать худшую команду РПЛ

Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером «Пари НН».

– «Пари НН» ошибся с тренером? При чем здесь тренер? Футболисты играют!

Назначай кого хочешь. То же самое было и два, и четыре месяца назад. Кто тогда тренировал? Ничего не поменялось.

– Получается, «Пари НН» надо менять игроков?

– Ну нет. Они же тоже не могут взять и поменять всех, футболисты сидят на контрактах. Они не могут тратить по 20 миллионов, как другие.

Поймите, в футболе все давным-давно придумано.

– Если бы вас позвали в «Пари НН», поехали бы?

– Наверное, поехал бы. Но сразу бы сказал: «Ребята, вы от меня ничего не ждите, будем максимум 10-ми, но если купите трех-четырех футболистов, тогда посмотрим». Но как они купят, когда денег нет?