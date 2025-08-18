Введите ваш ник на сайте
Мостовой готов тренировать худшую команду РПЛ

Сегодня, 17:43
3

Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером «Пари НН».

– «Пари НН» ошибся с тренером? При чем здесь тренер? Футболисты играют!

Назначай кого хочешь. То же самое было и два, и четыре месяца назад. Кто тогда тренировал? Ничего не поменялось.

– Получается, «Пари НН» надо менять игроков?

– Ну нет. Они же тоже не могут взять и поменять всех, футболисты сидят на контрактах. Они не могут тратить по 20 миллионов, как другие.

Поймите, в футболе все давным-давно придумано.

– Если бы вас позвали в «Пари НН», поехали бы?

– Наверное, поехал бы. Но сразу бы сказал: «Ребята, вы от меня ничего не ждите, будем максимум 10-ми, но если купите трех-четырех футболистов, тогда посмотрим». Но как они купят, когда денег нет?

  • Этим летом нижегородцев возглавил Алексей Шпилевский.
  • У них 0 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
  • Сегодня в 20:00 мск – матч с «Динамо Мх».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755529105
Связались с букерами-торговцами мыльными пузырями,а денег нет...
Ответить
Юрбан-Зенит
1755529185
максимум 10-ми, максимум в пердиве
Ответить
alll-333
1755531183
о как...
Ответить
