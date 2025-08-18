Мостовой готов тренировать худшую команду РПЛ

Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером «Пари НН».
– «Пари НН» ошибся с тренером? При чем здесь тренер? Футболисты играют!
Назначай кого хочешь. То же самое было и два, и четыре месяца назад. Кто тогда тренировал? Ничего не поменялось.
– Получается, «Пари НН» надо менять игроков?
– Ну нет. Они же тоже не могут взять и поменять всех, футболисты сидят на контрактах. Они не могут тратить по 20 миллионов, как другие.
Поймите, в футболе все давным-давно придумано.
– Если бы вас позвали в «Пари НН», поехали бы?
– Наверное, поехал бы. Но сразу бы сказал: «Ребята, вы от меня ничего не ждите, будем максимум 10-ми, но если купите трех-четырех футболистов, тогда посмотрим». Но как они купят, когда денег нет?
- Этим летом нижегородцев возглавил Алексей Шпилевский.
- У них 0 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
- Сегодня в 20:00 мск – матч с «Динамо Мх».
Источник: «РБ Спорт»