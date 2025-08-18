Мусаев высказался о поисках замены Сперцяна «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Во-первых, он никуда не ушeл ещe. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь ещe долго.

Будем ли мы искать замену? Я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идeт – не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займeмся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», – сказал Мусаев.