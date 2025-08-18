Мусаев высказался о поисках замены Сперцяна «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Во-первых, он никуда не ушeл ещe. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь ещe долго.
Будем ли мы искать замену? Я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идeт – не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займeмся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», – сказал Мусаев.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Чемпионат»