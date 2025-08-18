Введите ваш ник на сайте
Мусаев высказался о поисках замены Сперцяна «Краснодаром»

Сегодня, 13:12
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Во-первых, он никуда не ушeл ещe. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь ещe долго.

Будем ли мы искать замену? Я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идeт – не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займeмся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», – сказал Мусаев.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Мусаев Мурад
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1755512469
лучше пусть сидит дома
Ответить
Алим Терек
1755513159
Опять за Лечи Садулаевым пойдут,Ахмат его меньше чем за 10 лимонов не продаст
Ответить
acor94
1755515685
Что ему тяжело, какое закрытие окна? 3 недели еще, можно пол состава укомплектовать. Пусть Краснодар 3 тренерует, физрук.
Ответить
