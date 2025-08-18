Введите ваш ник на сайте
Аршавин проанализировал проблемы «Динамо»

Сегодня, 08:18
4

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что в «Динамо» есть кадровые и игровые трудности.

«Лучшее – враг хорошего. Вот что сейчас можно сказать про «Динамо». Их прежний тренер Марцел Личка быстро вывел клуб на те позиции, которых, как мне кажется, не ожидали сами руководители динамовского клуба.

А когда он их туда вывел, амбиции руководства настолько возросли, что они решили, будто приглашения более сильного тренера им хватит для чемпионства прямо сейчас. Это не сработало.

В чем сейчас проблема «Динамо»? У них во всем проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре «Ростова» Карпина еще не пришли», – сказал Аршавин.

  • «Динамо» занимает 12-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
  • Карпин возглавил команду в июне.

Челнинец
1755495879
Карпина считают сильнее Лички? Он даже с Ростовом ничего выдающего не показывал, середняком был середняком остался, даже Бердыев с Ростовом был сильнее Ростова Карпина.
FanatSerj
1755498753
Карпин пока подтверждает своё реноме "тренер для команд без задач" что в сборной (без официальных матчей турниров), что в самом Ростове, где главная задача не вылететь, а там уж как ляжет.
Рукаку
1755500544
Вот когда Динамо закрепится на 10 месте, оно придет к уровню Карпина. Нужно время, работа идет
