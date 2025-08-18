Аршавин проанализировал проблемы «Динамо»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что в «Динамо» есть кадровые и игровые трудности.

«Лучшее – враг хорошего. Вот что сейчас можно сказать про «Динамо». Их прежний тренер Марцел Личка быстро вывел клуб на те позиции, которых, как мне кажется, не ожидали сами руководители динамовского клуба.

А когда он их туда вывел, амбиции руководства настолько возросли, что они решили, будто приглашения более сильного тренера им хватит для чемпионства прямо сейчас. Это не сработало.

В чем сейчас проблема «Динамо»? У них во всем проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре «Ростова» Карпина еще не пришли», – сказал Аршавин.