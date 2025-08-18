Махачкалинское «Динамо» подписало форварда сборной Туниса перед матчем с «Пари НН»

«Динамо Мх» подписало контракт с нападающим сборной Туниса Хаземом Мастури.
По данным журналиста Руди Галетти, российский клуб выплатит за трансфер игрока из «Монастира» 350 тысяч евро плюс возможные бонусы. 28-летний форвард подписал с махачкалинцами контракт на 3 года.
Игрок может оказаться в заявке уже на сегодняшний матч 5-го тура РПЛ, в котором «Динамо Мх» встретится с «Пари НН».
- Мастури в прошлом сезоне провел за «Монастир» 32 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста, также он сыграл в 1 встрече в сезоне-2025/26.
- По ходу карьеры он выступал за тунисские клубы «Дегаш», «Тузер» и «Метлауи», а также за иракский «Наджаф».
- На его счету 6 матчей, 2 гола и 1 ассист в играх за сборную Туниса.
Источник: официальный сайт «Динамо» Махачкала