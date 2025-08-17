Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья ФИФА назвал ошибочным решение Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Экс-судья ФИФА назвал ошибочным решение Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Сегодня, 19:51
9

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод, случившийся на 55-й минуте матча «Динамо» – ЦСКА.

ВАР позвал главного арбитра Кирилла Левникова к монитору, чтобы оценить необходимость назначить пенальти в ворота бело-голубых после возможного контакта между нападающим номинальных хозяев Денисом Макаровым и хавбеком красно-синих Матеусом Алвесом. Рефери не назначил пенльти.

«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч.

Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» – «Зенит», «Спартак»«Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.

Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть – 11-метровый.

Картина должна быть такой, но Левников еe перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора», – сказал Федотов.

  • Левников не изменил своего первоначального решения и назначил удар от ворот.
  • Игра продолжается, ЦСКА ведет в счете 3:1.

Еще по теме:
Карпин сказал, как будет выводить «Динамо» из сложившейся ситуации
Обзор матча «Динамо» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео) 1
РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме 38
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1755450076
Он же представитель города ЗПРФ
Ответить
CSKA57
1755450147
Явная ошибка судьи!
Ответить
Garrincha58
1755450197
Левников слепой РФС проверьте у него зрение
Ответить
biber.ru
1755450287
Он Кирилл, он Кирилл и зовут его д.бил! Всем понятно, что пеналальти был!
Ответить
bratskij
1755450298
Тварь помойная левниковская, упырь продажный.
Ответить
