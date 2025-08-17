Экс-судья ФИФА назвал ошибочным решение Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод, случившийся на 55-й минуте матча «Динамо» – ЦСКА.

ВАР позвал главного арбитра Кирилла Левникова к монитору, чтобы оценить необходимость назначить пенальти в ворота бело-голубых после возможного контакта между нападающим номинальных хозяев Денисом Макаровым и хавбеком красно-синих Матеусом Алвесом. Рефери не назначил пенльти.

«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч.

Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» – «Зенит», «Спартак» – «Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.

Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть – 11-метровый.

Картина должна быть такой, но Левников еe перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора», – сказал Федотов.