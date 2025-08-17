Кушанашвили резко высказался об игре «Динамо»

Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на игру «Динамо» в первом тайме матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА. Первая половина встречи закончилась со счетом 3:0 в пользу красно-синих.
«Динамо» – это тотальный, абсолютный позор. Но отдельный человек там – это Лещук. Даже не верится, что чувачок ещe и зарплату получает.
Всю команду отстранить, на ***, от футбола с применением методов карательной медицины», – написал Кушанашвили.
- У красно-синих отличились Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й.
- Игра продолжается, сейчас ЦСКА ведет со счетом 3:1. У «Динамо» гол забил Денис Макаров на 49-й минуте.
Источник: телеграм-канал «Отарик Медиа»