Кушанашвили резко высказался об игре «Динамо»

Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на игру «Динамо» в первом тайме матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА. Первая половина встречи закончилась со счетом 3:0 в пользу красно-синих.

«Динамо» – это тотальный, абсолютный позор. Но отдельный человек там – это Лещук. Даже не верится, что чувачок ещe и зарплату получает.

Всю команду отстранить, на ***, от футбола с применением методов карательной медицины», – написал Кушанашвили.