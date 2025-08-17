Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях в игре «Спартака» после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) и будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Будущее Станковича в «Спартаке»? Помните, я как-то сказал, что его нервозность на бровке передается команде? Отсюда два подряд удаления. Сегодня он был спокоен, хладнокровен, держал себя в руках. И «Спартак» был управляем.

Станкович к пятому туру нашел оптимальные сочетания. Вырулил! На старте сезона он же ошибся, сделав ставку на Заболотного. И тот удалился на 10-й минуте матча с «Балтикой». Итог той встречи мы все прекрасно помним – 0:3...

Сейчас совсем другой «Спартак». Красно-белые выглядели фаворитами, играли с позиции силы. Как заматерели Литвинов, Денисов, Умяров! «Зениту» просто-напросто улыбнулась удача. Везуха!» – сказал Орлов.