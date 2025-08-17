Реакция Губерниева на 2:2 «Спартака» и «Зенита»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«Я ставил на победу «Зенита», но здесь все символично. Игра была хорошей с учетом не самого сильного старта обеих команд. Футболисты порадовали болельщиков и разошлись миром. Противостояние продолжается, возможно, эта ничья вселит определенную уверенность как в «Спартак», так и в «Зенит». И тем, и другим нужно прибавлять.

То, что «Зенит» возьмет свое, я не сомневаюсь. В «Спартаке» не уверен, там есть проблемы. Я думаю, что тренера там все равно уволят. А дальше уже будет вопрос, согласится ли «Факел» или «Балтика» отпустить соответственно Шалимова или Талалаева. Потому что именно эти тренеры выведут «Спартак» на чистую воду побед», – сказал Губерниев.