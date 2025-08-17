Введите ваш ник на сайте
Реакция Губерниева на 2:2 «Спартака» и «Зенита»

Сегодня, 17:55
3

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

«Я ставил на победу «Зенита», но здесь все символично. Игра была хорошей с учетом не самого сильного старта обеих команд. Футболисты порадовали болельщиков и разошлись миром. Противостояние продолжается, возможно, эта ничья вселит определенную уверенность как в «Спартак», так и в «Зенит». И тем, и другим нужно прибавлять.

То, что «Зенит» возьмет свое, я не сомневаюсь. В «Спартаке» не уверен, там есть проблемы. Я думаю, что тренера там все равно уволят. А дальше уже будет вопрос, согласится ли «Факел» или «Балтика» отпустить соответственно Шалимова или Талалаева. Потому что именно эти тренеры выведут «Спартак» на чистую воду побед», – сказал Губерниев.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Губерниев Дмитрий
Кобальт
1755443590
Нашли у кого про футбол спрашивать.У любителя парижской лгбтшной олимпиады...
Ответить
Странник 09
1755443838
Сколько в тебе Димон, как покультурней сказазать, желчи. Аж захлебываешься, смотри не подавись и сын не сможет помочь.
Ответить
gor77
1755444088
Бомбардир. Кто кому платит, чтобы такое печатать?)))) Этот гребец как затычка для любой бочки. Ну?!))))))))
Ответить
