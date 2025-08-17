Мостовой: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«Можно сказать, что «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Всe было в руках и ногах игроков «Спартака», но, к сожалению, для них, они не смогли удержать преимущество и воспользоваться удалением соперника.

Примечательно, что в этом матче счeт сравнял Соболев, который является бывшим футболистом «Спартака». Что касается второго пенальти красно-белых, по-моему – это не пенальти. «Локомотив» сегодня тоже оступился, поэтому ничего страшного, что «Спартак» и «Зенит» поделили очки», – сказал Мостовой.