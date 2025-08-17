Реакция Орлова на ничью «Зенита» со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«Надо признать: «Зенит» убежал из Москвы с одним очком. Конечно, «Спартак» был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона. Этих ребят очень сложно сдержать.

«Спартак» наконец-то угадал с трансфером. Жедсон – реальное усиление. Сразу же, без раскачки, вписался в игровой рисунок. И с техникой у него все в порядке, и на команду играет, и в обороне отрабатывает. Так что Станкович, считаю, выставил оптимальный состав.

Забей Барко пенальти – и три очка в кармане. И совсем другое настроение у тренера, руководства, болельщиков. Однако судьи справедливо отменили взятие ворот. Двойное касание.

Но о чем это говорит? «Спартак» сам виноват! Почему у аргентинца поехала нога?! Вопросы к работникам стадиона. Зачем же вы так заливаете поле?! Ну есть же закон: нельзя сильно поливать вратарскую и 11-метровую отметку! Категорически запрещено! Ребят, ну чего вы наделали-то? Почему у вас такое поле болотистое? Оно и сыграло с Барко злую шутку. В общем, оказали своей же команде медвежью услугу... Не зря говорят: дьявол кроется в деталях», – сказал Орлов.