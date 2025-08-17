Объяснение Федотова по отмененному 3-му голу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался по отмене третьего гола «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

Отмена гола случилась после незабитого пенальти Эсекьелем Барко.

Аргентинец допустил двойное касание.

Матч в поле судил Артем Чистяков.

«Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности. Теперь по тому, что было дальше. По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет – то это свободный удар.

В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому ВАР и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового», – сказал Федотов.