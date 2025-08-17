Введите ваш ник на сайте
  Объяснение Федотова по отмененному 3-му голу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Объяснение Федотова по отмененному 3-му голу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Сегодня, 10:39
12

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался по отмене третьего гола «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

  • Отмена гола случилась после незабитого пенальти Эсекьелем Барко.
  • Аргентинец допустил двойное касание.
  • Матч в поле судил Артем Чистяков.

«Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности. Теперь по тому, что было дальше. По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет – то это свободный удар.

В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому ВАР и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федотов Игорь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1755416561
Ничего вы им не докажете . Свиносекта теперь всю дорогу будут ныть про незасчитаный гол .
Ответить
Айболид
1755416918
Кстати про «Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности. За аналогчное нарушение был назначен 11-метровый в матче с ЦСКА ,так сколько тогда визгов было относительно правомерности его назначения . А теперь значит назначение у них вопросов не вызывает ? И так постоянно .
Ответить
Номэд
1755418887
Вшивизна рада чудному отскоку.
Ответить
beast2017
1755421350
Пост Чердак писал, опять фамилию перепутал... Это не Федотов, это Лапочкин!!!
Ответить
anatolich72
1755421522
Был знакомый гаишник, он говорил:"могу докопаться даже до столба и оштрафовать*. Здесь, тоже самое.
Ответить
VVM1964
1755422008
При аналогичном случае с Промесом при подобном просмотре было видно, что мяч чуть-чуть изменил траекторию и даже движение бутсы, что свидетельствовало о касании мяча ногой - тогда я принял эту ситуацию, но здесь я этого не вижу ! Вижу, что опорная нога поехала и приблизилась к мячу, а вот коснулся ли мяч ноги - НЕ ВИЖУ !!! Хотелось бы более убедительных кадров, коими пользовались судьи на ВАР !!!...
Ответить
erybov1965
1755422116
Если мне не изменяет память, это уже не первый пенальти с аналогичной ошибкой, если не третий за последние 2–3 года.Неужели невозможно из основного состава выбрать одного уверенного в себе игрока.Барко не стабилен в этом отношении,нужен игрок с четким сильным точным ударом,психологически устойчивым.
Ответить
  • Читайте нас: 