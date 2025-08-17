Черданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев по пунктам разъяснил отмену третьего гола «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

Отмена гола случилась после незабитого пенальти Эсекьелем Барко.

Аргентинец допустил двойное касание.

Матч в поле судил Артем Чистяков.

«Насчет отмененного гола «Спартака». А то несмотря на разъяснения в студии после матча поступают вопросы.

Объяснение следующее.

По новым (в очередной раз ) трактовкам, которые вступили а силу с 1 июля этого года:

– если бьющий пенальти игрок неумышленно сыграл двумя касаниями (на повторе с одной из камер видно, что у Барко поехала левая опорная и он правой пробил по мячу и задел свою же левую ногу);

а) забил гол – перебить;

б) вратарь отбил, свободный удар (то есть после отбивания мяча Адамовым), все остальные действия уже за пределами игровой ситуации».