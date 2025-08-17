Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Станкович оценил игру «Спартака» в большинстве против «Зенита»

Станкович оценил игру «Спартака» в большинстве против «Зенита»

Сегодня, 09:21

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре в большинстве против «Зенита» (2:2).

  • С 52-й минуты москвичи были в большинстве.
  • У «Зенита» за 2 желтые карточки удален Дуглас Сантос.
  • «Спартак» идет в РПЛ 12-м.

– Вам понравилось, как ваша команда действовала в большинстве?

– Эти первые пять минут, конечно же, нет. Потом мы пропустили гол и после этого снова начали играть так, как должны были. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с таким пятиминутным затмением. Не знаю, сейчас у меня нет ответа на этот вопрос, но естественно, мы старались, говорили, анализировали эту ситуацию.

Против «Зенита», к сожалению, мы только, пропустив гол, снова начали играть так, как нужно, когда счет был 2:2. Естественно, мы обязательно продолжим работу над этим компонентом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Спартак Станкович Деян
