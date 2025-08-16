Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«Станкович и Семак вздохнули из-за ничьей «Спартака» с «Зенитом». Станковича выгоняют из клуба с 1-го тура, а Семака только сейчас начинают дeргать. Команды начинают показывать хороший футбол. Есть многие клубы, которые не показывают футбола и не зарабатывают очки, но там почему-то никого не выгоняют.

Конечно, после этого матча точно не произойдут тренерские перестановки в «Спартаке» и «Зените». Что такого произошло? Обе команды хорошо играли и набрали по очку», – сказал Мостовой.