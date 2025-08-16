Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).
«Мы провели неплохой матч, старались, но нам не хватило удачи в конце с пенальти. Есть ещe чемпионат, он идeт, всe только начинается. Я наслаждался матчем, наслаждался игрой ребят, они заслуживали победы сегодня.
Мы анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над тем, чтобы исправить это», – сказал Станкович.
- «Спартак» почти весь 2-й тайм провел в большинстве.
- У «Зенита» забил бывший спартаковец Александр Соболев.
- «Спартак» идет в РПЛ 11-м.
Источник: «Матч ТВ»