Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Мы провели неплохой матч, старались, но нам не хватило удачи в конце с пенальти. Есть ещe чемпионат, он идeт, всe только начинается. Я наслаждался матчем, наслаждался игрой ребят, они заслуживали победы сегодня.

Мы анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над тем, чтобы исправить это», – сказал Станкович.