Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»

Сегодня, 20:33
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Мы провели неплохой матч, старались, но нам не хватило удачи в конце с пенальти. Есть ещe чемпионат, он идeт, всe только начинается. Я наслаждался матчем, наслаждался игрой ребят, они заслуживали победы сегодня.

Мы анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над тем, чтобы исправить это», – сказал Станкович.

Еще по теме:
Стало известно, о чем Соболев разговаривал с игроками «Спартака»
«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича 6
Болельщики «Спартака» едва не подрались из-за Соболева 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Зенит Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1755367417
В матче с Рубином нужна только победа, иначе чемодан вокзал. Игра есть, нужно реализацию наладить и защиту ! И как-бы избавиться от идиотских ошибок ( даже не ошибок, а не знаю как и назвать - ляпов !!!...
Ответить
timon2401
1755367452
На самом деле Спартак смотрелся интереснее..но опять «единственный» россиянин на поле вытащил Зенит именно в игре со Спартаком..во втором тайме было масса моментов, но увы чуть не повезло… а после забитого третьего на стадионе так и не поняли почему отменили???
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича
21:18
6
ВидеоБолельщики «Спартака» едва не подрались из-за Соболева
21:05
1
Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»
20:33
4
ВидеоФанаты «Спартака» атаковали Соболева и предлагали ему деньги
20:27
23
ВидеоРеакция Соболева на гол «Спартаку»
20:10
5
Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
20:00
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»
19:51
10
РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)
19:28
173
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
5
Все новости
Все новости
Семак прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»
20:55
4
Титов дал рекомендацию «Спартаку», как быть со Станковичем
20:43
1
ВидеоРеакция Соболева на гол «Спартаку»
20:10
5
Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
20:00
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»
19:51
10
Президент РПЛ определил лучший матч сезона
19:42
2
РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)
19:28
173
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
19:27
Галактионов прокомментировал спасение «Локомотива» в матче с «Балтикой»
19:23
7
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
5
«Зенит» уступает 1:2 «Спартаку» и остался в меньшинстве
18:50
1
Булыкин оценил вероятность отставки Карпина в случае поражения от ЦСКА
18:45
1
ВидеоДебютный гол Жедсона вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом»
18:22
9
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами
18:13
5
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
18:04
4
«Матч ТВ» экстренно заменил комментатора на «Спартак» – «Зенит», назначив Черданцева
17:40
10
Семак высказался перед матчем со «Спартаком»
17:28
2
ВидеоТалалаев улегся на газон во время матча с «Локомотивом»
17:21
2
Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»
17:12
7
Станкович высказался о вероятности отставки после матча с «Зенитом»
17:04
3
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
16:54
2
РПЛ. «Балтика» отобрала очки у лидирующего «Локомотива» (1:1)
16:54
27
«Зенит» сыграет со «Спартаком» без русских полевых футболистов
16:44
30
ВидеоГлава «Зенита» применил силу к игроку «Спартака»
16:33
6
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
25
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
2
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
9
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 