Станкович высказался о вероятности отставки после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем 5-го тура РПЛ против «Зенита».

– В связи с неудачным стартом, что значит эта игра против «Зенита»?

– Старт для нас получился неожиданным, достаточно сложным, мы не такого ожидали.

– Можете объяснить свою эмоциональную реакцию после пропущенного гола от махачкалинского «Динамо», когда вы покинули свое кресло на трибуне?

– В последнее время любая ошибка стоит нам очень‑очень дорого, в той игре была минимальная ошибка, которая привела к назначению пенальти и пропущенному голу. Поэтому я вышел, было разочарование этим фактом.

– Чувствуете ли угрозу отставки, если «Спартак» сегодня проиграет?

– Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб.