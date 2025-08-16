Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Сегодняшний матч – переломный момент для обеих команд.

Станкович проведет последний матч в «Спартаке», если проиграет «Зениту»? А куда девать двухлетний контракт? Хотя каких только увольнений я не видел. С одной стороны, даже хорошо. Ты уходишь, получаешь деньги и уезжаешь. В принципе ничего плохого. Хотя Станкович столько заработал за футбольную карьеру, что вопрос не в деньгах.

Посмотрите, ушел Николич и никто не вспоминает. Уже никто и фамилию не называет, а кричали, что без него команду нельзя представить. Ушел Личка – то же самое. Если Станкович захочет – уйдет. «Спартак» же не распадется. «Спартак» был, есть и будет всегда. Не взирая на то, кто приходит и уходит. «Спартак» создавали другие люди. И они останутся в памяти навсегда», – сказал Мостовой.