Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станкович может покинуть «Спартак» в ближайшие сутки

Сегодня, 22:49
3

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича состоялся разговор с руководством перед матчем 5-го тура РПЛ против «Зенита».

Администрация москвичей предупредила Станковича, что его уволят в случае поражения.

Серб на это ответил обещанием уйти по собственному желанию, если случится проигрыш.

Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

  • У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
  • В РПЛ они идут на 11-м месте.
  • Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).

Еще по теме:
Лысенко: «Кто ответит за десятки миллионов, потраченные по прихоти Станковича?» 5
Губерниев дал «Спартаку» совет насчет Станковича 5
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак» 6
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1755287489
Васе опять костыли инсайд слили?
Ответить
fakeid
1755287917
стой! сперва матч проиграй, а потом беги куда хочешь!
Ответить
СильныйМозг
1755288163
У него, в договоре, должна быть оговорена нетрадиционная любовь. Кстати, у Семака тоже! Кто за, тот понял!!!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
2
Фото«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
22:51
Станкович может покинуть «Спартак» в ближайшие сутки
22:49
3
ФотоБолельщики «Ливерпуля» красиво почтили память погибшего Жоты
22:39
Экс-президент РФС: «Я бы смог прожить на 30 тысяч»
22:22
3
Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди»
22:10
7
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
21:59
1
Барко описал Жедсона двумя словами
21:25
5
Семин объяснил, что делать переставшему забивать Угальде
20:43
5
2-кратный чемпион России покинул «Крылья Советов»
20:29
1
Все новости
Все новости
Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди»
22:10
7
Семшов рассказал, как изменился «Краснодар» после чемпионства
21:48
3
Барко описал Жедсона двумя словами
21:25
5
Лысенко: «Кто ответит за десятки миллионов, потраченные по прихоти Станковича?»
21:08
4
Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»
20:57
1
Семин объяснил, что делать переставшему забивать Угальде
20:43
5
2-кратный чемпион России покинул «Крылья Советов»
20:29
1
Волк ответил, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит»
20:18
3
«Это похоронный матч»: Бубнов – об игре «Спартак» – «Зенит»
20:09
21
Барко подвел итоги первого года в «Спартаке»
19:30
Тренер «Динамо Мх» высказался о возможном трансфере Пальцева в «Спартак»
19:19
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Зенит»
18:59
7
Аленичев заявил о регрессе легионера «Спартака»: «Все устраивает в Москве, зачем напрягаться?»
18:30
9
Бакаев поделился, что мог вернуться в «Спартак»: «Возвращение показалось реальным»
18:21
2
Губерниев дал «Спартаку» совет насчет Станковича
18:05
5
Бубнов дал совет Сперцяну, как быть с предложением из Англии
17:24
3
Барко прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»
17:13
23
Набабкин заявил о завершении карьеры
17:00
2
«Матч ТВ» показывает все без исключения игры «Зенита» в сезоне – других таких команд нет
16:49
17
Бакаев подробно рассказал о трансфере из «Спартака» в «Зенит»: «Я был против»
16:34
15
Аленичев определил двух лишних игроков в «Спартаке»
16:23
12
Раскрыта зарплата Самошникова в «Спартаке»
16:05
5
Детали трансфера Самошникова в «Спартак»
15:45
2
Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените»
15:35
5
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит»
15:32
10
Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита»
15:30
3
Комличенко сказал, что лучше делать клубам РПЛ, «чем покупать иностранщиков»
15:27
3
«Секс люблю»: 76-летний Ловчев ответил на вопрос о секрете молодости
15:25
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 