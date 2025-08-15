Станкович может покинуть «Спартак» в ближайшие сутки

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича состоялся разговор с руководством перед матчем 5-го тура РПЛ против «Зенита».

Администрация москвичей предупредила Станковича, что его уволят в случае поражения.

Серб на это ответил обещанием уйти по собственному желанию, если случится проигрыш.

Об этом сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.