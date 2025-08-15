Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва

«Матч ТВ» отказывается показывать церемонию открытия матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» из-за отсутствия на поле большой футболки гостей.
«Вещатель по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча, который состоится в эту субботу. В случае отказа клуба выполнить требование канал наотрез отказывается транслировать церемонию.
По задумке организаторов, перед началом матча на поле стадиона планируется развернуть две футболки: современную и историческую джерси «Спартака». Так происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в текущем сезоне
Церемония организуется совместно с беттинговым партнером клуба. «Он тоже в шоке», – написал журналист Максим Алланазаров.
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
- После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками, московская команда идет 11-й с 4 баллами.