Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва

«Матч ТВ» отказывается показывать церемонию открытия матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» из-за отсутствия на поле большой футболки гостей.

«Вещатель по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча, который состоится в эту субботу. В случае отказа клуба выполнить требование канал наотрез отказывается транслировать церемонию.

По задумке организаторов, перед началом матча на поле стадиона планируется развернуть две футболки: современную и историческую джерси «Спартака». Так происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в текущем сезоне

Церемония организуется совместно с беттинговым партнером клуба. «Он тоже в шоке», – написал журналист Максим Алланазаров.