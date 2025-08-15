Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва

Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва

Сегодня, 12:07
33

«Матч ТВ» отказывается показывать церемонию открытия матча 5-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит» из-за отсутствия на поле большой футболки гостей.

«Вещатель по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча, который состоится в эту субботу. В случае отказа клуба выполнить требование канал наотрез отказывается транслировать церемонию.

По задумке организаторов, перед началом матча на поле стадиона планируется развернуть две футболки: современную и историческую джерси «Спартака». Так происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в текущем сезоне

Церемония организуется совместно с беттинговым партнером клуба. «Он тоже в шоке», – написал журналист Максим Алланазаров.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
  • После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками, московская команда идет 11-й с 4 баллами.

Еще по теме:
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит» 1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака» 6
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените» 10
Источник: телеграм-канал «о футболе на Руси | Алланазаров»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Рекомендуем
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1755252014
Да бог с ней, с трансляцией открытия. Главное, что бы матч состоялся !
Ответить
gor77
1755252128
Вот уж точно: Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!)))))))
Ответить
Спартач80
1755252190
Свою занюханную тряпку пытаются педикулёзные просунуть, любыми способами, включая админресурс.
Ответить
...уефан
1755252439
...лично меня, вообще, напрягают все эти матчтэвэшные предматчевые журналы "Ералаш и Вохен Цайтунг" в одном стакане соплей... Пяти минут перед началом игры достаточно. Для рекламодателей пусть в перерыве время выделяют...
Ответить
mahan
1755252622
Закрывать пора этот цирк на Матч ТВ, это канал одной команды.
Ответить
NewLife
1755252728
Предлагаю компромисс: вместо футболки громадный портрет Лелика до игры и после поражения бездомных, а мы посмеемся)) ЗПРФ !!
Ответить
ivany4
1755254759
Вопрос для знатоков: - почему перед значимыми концертами мировых музыкантов не делают спортивные церемонии открытия концерта, а на футбольных играх без этого никах??)) На самом деле, в регламенте нет пункта о проведении шоу-открытия, о чем здесь рассуждать. Дело каждого клуба, как начинать матч, главное вовремя. А срач тв пора давно уже гнать из вещательной сетки!! Аргумент простой - почему из-за их картинки и расписания, футболисты должны надрываться в жару и холод, в буквальном смысле. А показ пусть осуществляют спортивные отделы на российских каналах.
Ответить
Цугундeр
1755255410
)) Да их Римское право. Хоть рекламу Мираторга от ворот до ворот. Бисектуально будет выглядеть. «У всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз, а кто — свиной хрящик» )
Ответить
boris63
1755256098
Газпромовский срач тв ставит условия командам, срамота.
Ответить
FROLL007
1755257499
Нефиг свои розовые тряпки на всё поле раскатывать. Надо зенитовскими цветами разбавить рабские цвета. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
Детали трансфера Самошникова в «Спартак»
15:45
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит»
15:32
1
Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита»
15:30
1
Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит»
15:20
1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»
14:57
6
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
14:49
3
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
14:36
3
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
10
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
3
Все новости
Все новости
Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените»
15:35
1
Комличенко – о появлении молодых талантов в РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить»
15:27
«Секс люблю»: 76-летний Ловчев ответил на вопрос о секрете молодости
15:25
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
15:14
Фото«Акрон» отправил рекордсмена клуба в аренду
15:02
1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»
14:57
5
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
14:49
2
Карпин – о детском футболе: «Не будет профессиональных тренеров при зарплате 20-30 тысяч рублей»
14:44
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
10
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
3
В «Зените» оценили работу академии клуба
13:54
2
Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе»
13:41
2
В комиссии РФС оценили решение судьи отменить гол Кордобы в матче с «Оренбургом»
13:25
1
ФотоНазваны судьи матчей 5-го тура РПЛ
13:09
11
Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»
12:55
2
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
12:07
33
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
11:56
5
Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»
11:36
22
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
11:25
3
Агент Солари сказал, может ли игрок летом уйти из «Спартака»
10:46
9
Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Батракова нельзя назвать сложившимся мастером
10:34
«Спартак» не будет бороться за Белтрана
10:20
2
Адиев рассказал об обещании Садыгова выплатить долг «Химок»
10:05
Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба
09:50
25
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
09:36
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
13
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
16
Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
08:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 