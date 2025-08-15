Агент Солари сказал, может ли игрок летом уйти из «Спартака»

Агент полузащитника «Спартака» Пабло Солари Ариэль Кипершмид ответил на вопрос об адаптации игрока в столичном клубе и возможности его ухода.

«Адаптировался ли Солари в РПЛ и «Спартаке»? Это лучше всего спросить у самого Пабло. Возможен ли уход его в это трансферное окно, может в аренду? Нет, из «Спартака» с нами о таком никто не говорил», – сказал Кипершмид.