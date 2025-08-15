Экс-тренер «Зенита» заявил, что у «Спартака» не будет шансов в матче с петербуржцами

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком».

«У «Спартака» может быть одно преимущество в этой игре – свое поле. Может быть, только это, потому что по игре шансов у москвичей я не вижу.

Они тоже играют неидеально, но у них настолько слабая линия обороны. Я не знаю, как ее Станкович будет чередовать – играют то три центральных защитника, то четыре в линию.

Несравнимо с линией обороны того же «Ахмата», который умеет хорошо защищаться, или махачкалинского «Динамо». Эти команды обороняются всей командой. У «Спартака» такого нет.

Я не знаю, какой состав будет у «Зенита» в атаке, но я думаю, что шансов у «Спартака» не будет», – сказал Рапопорт.

Тренер также считает, что «Зениту» нужно сыграть чуть быстрее, чем команда действовала до этого. По мнению Рапопорта, если футболисты госстей будут медленно развивать атаки, «Спартак» сумеет обороняться большим количеством игроков.